موعد صرف دفعة شهر أغسطس 2025 من الضمان الاجتماعي المطور والفئات المستحقة للدعم

موعد صرف دفعة شهر أغسطس من الضمان الاجتماعي المطور بعد التبكير، فقد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إصدار قرار استثنائي بتقديم موعد الصرف لدفعة 44 الجديدة من برنامج الدعم للشهر القادم، وبموجب هذا القرار تتجه أنظار الفئات المستحقة نحو معرفة الموعد الجديد لسحبه من المنافذ المتاحة؛ لذا عن طريق موقع الخليج 365 سوف نعرض التفاصيل.

موعد صرف دفعة شهر أغسطس من الضمان الاجتماعي المطور

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية تبكير موعد صرف الدفعة 44 من برنامج الضمان الاجتماعي المطور لشهر أغسطس القادم 2025م، وهذا حتى يكون يوم الخميس بتاريخ 31 يوليو المقبل بدلًا من الموعد المُقرر في الأول من أغسطس؛ لأنه يوافق يوم عطلة رسمية في المملكة.

يظهر قرار التبكير في سياق جهود الحكومة لإتاحة الدعم المالي للأسر المستحقة قبل بداية العام الدراسي الجديد، ولتجنب التعطيل الناتج عن العطلة الرسمية في الأول من أغسطس، وأرجعت الوزارة قرارها إلى عدد من الأسباب على رأسها ضمان وصول الأموال قبل العطلة لتفادي أي تأخيرات بنكية وازدحام متوقع بعد الإجازات.

كيفية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور دفعة 44

يستطيع الأفراد المستفيدون من برنامج الضمان الاجتماعي المطور دفعة 44 لشهر أغسطس القادم 2025م إجراء خدمة الاستعلام عن استلام الدفعة الجديدة، وهذا باتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “من هُنا“. تسجيل الدخول إلى حساب المستفيد بواسطة إدخال الاسم وكلمة المرور ورقم الهوية الوطنية. النقر على زر “تسجيل الدخول”. اختيار خانة “الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور”. تدوين البيانات الشخصية المطلوبة، والنقر على زر “استعلام”. سيتم الانتقال إلى صفحة أخرى بها تفاصيل دعم دفعة 44 لشهر أغسطس الخاص بالمستفيد.

الفئات المستحقة لدعم الضمان الاجتماعي المطور

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الفئات المستحقة لدعم الضمان الاجتماعي المطور لدفعة 44 شهر أغسطس المُقبل، وهي جاءت على النحو التالي:

الأسر الأشد حاجة من المواطنين السعوديين.

الأطفال الذين فقدوا أحد والديهم أو كليهما.

الأشخاص ذوو الإعاقة سواء الجسدية أو العقلية التي تقلل من قدرتهم على العمل.

كبار السن الذين تخطوا سن الستين ولا يمتلكون مصادر دخل كافية.

الأفراد العاطلون عن العمل وعاجزون عن إيجاد وظائف مناسبة.

يُعد برنامج الضمان الاجتماعي المطور من ضمن أهم البرامج ووسائل الدعم الحكومي للأسر المحتاجة في المملكة العربية السعودية، ويستفيد منه الكثير من الأسر المستحقة لدفعة 44 شهر أغسطس المُقبل.