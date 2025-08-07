اخبار السعوديه

عاجل.. أسرة الطالب السعودي المغدور في بريطانيا محمد القاسم تعلن رسمياً موعد ومكان الدفن

أصدرت أسرة الطالب السعودي المغدور في بريطانيا، محمد بن يوسف بن عبد العزيز القاسم، بيان رسمي صباح اليوم، نعت فيه ابنها الذي قتل إثر اعتداء آثم في مدينة كامبريدج البريطانيةوقالت الأسرة في بيانها:

"بقلوب مؤمنة وراضية بقضاء الله وقدره، ننعى فقيدنا الغالي ابننا الشاب محمد بن يوسف بن عبد العزيز القاسم، الذي وافته المنية إثر اعتداء آثم."

وأكدت الأسرة أن الصلاة على الفقيد ستقام غداً بعد صلاة الجمعة الموافق 8 أغسطس 2025 (14 صفر 1447هـ) في المسجد الحرام بمكة المكرمة، على أن يوارى جثمانه الثرى في مقبرة الشهداء بضاحية الشرايع.

وكانت السلطات البريطانية قد أعلنت القبض على المتهم، وأمرت المحكمة باستمرار توقيفه على ذمة التحقيق دون كفالة، في حين تتابع السفارة في لندن القضية باهتمام كبير بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ولا تزال الجريمة تتصدر اهتمام الرأي العام في السعودية، وسط مطالبات بمتابعة القضية حتى تحقيق العدالة الكاملة ومعاقبة الجاني بأشد العقوبات.

