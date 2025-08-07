شكرا لمتابعة خبر عن نقل مواطنين من الرباط إلى المملكة بطائرة إخلاء طبي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نفذت سفارة المملكة في العاصمة المغربية الرباط، يوم الأربعاء الموافق 6 أغسطس 2025، عملية إخلاء طبي لمواطنين سعوديين، نُقلا عبر طائرة الإخلاء الطبي إلى المملكة، وذلك بعد تعرضهما لوعكة صحية تطلبت استكمال الرعاية الطبية داخل السعودية.

وجاءت عملية الإخلاء تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة وحرصها الدائم على سلامة المواطنين في الخارج، حيث جرت بتنسيق مباشر بين السفارة في الرباط والجهات المختصة داخل المملكة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن السفارة تابعت حالة المواطنين منذ تعرضهما للوعكة الصحية، وسهلت جميع الإجراءات اللازمة لنقلهما، في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لرعاياها في الخارج.