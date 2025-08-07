شكرا لمتابعة خبر عن التقرير الطبي للمغدور محمد القاسم: الجاني استهدف منطقة مميتة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أفاد التقرير الطبي الخاص بجثمان الطالب المغدور في بريطانيا، محمد القاسم، بأن طعنة واحدة أودت بحياته.

وأضاف أن الجاني استخدم آلة حادة تستخدم في جرائم القتل، كما أن الجاني استهدف منطقة مميتة وهذا دليل على انه في وعيه الكامل خلال أداء جريمته.

يذكر أن محكمة كامبريدج البريطانية حددت 8 سبتمبر المقبل موعدا لجلسة توجيه التهم الرسمية، و9 فبراير المقبل موعد فتح المحاكمة مبدئيا.