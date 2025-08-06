شكرا لمتابعة خبر عن وزير الدفاع ونظيره الأمريكي يناقشان تعزيز التعاون والشراكة الدفاعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بحث وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان مع نظيره الأميركي بيت هيغسيث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يتماشى مع الشراكة الاستراتيجية الدفاعية بين الرياض وواشنطن.

وناقش الاجتماع جهود دعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تسهم في تعزيز التعاون العسكري وتوحيد الجهود لتحقيق المصالح المشتركة.