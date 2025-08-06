شكرا لمتابعة خبر عن وصول جثمان الطالب محمد القاسم إلى المملكة غدًا ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت مصادر صحفية أنه من المقرر وصول جثمان الطالب السعودي محمد القاسم إلى جدة صباح الجمعة المقبلة، والصلاة عليه بعد صلاة الجمعة في الحرم المكي.

وقالت مصادر لقناة الإخبارية إن والد الضحية محمد القاسم سيذهب اليوم لرؤية جثمان ابنه بعد استكمال الفحوصات الطبية، وسيتم التنسيق مع السفارة السعودية لنقله إلى المملكة.

وأضاف أفراد أسرة الطالب محمد القاسم أن الإجراءات القانونية المطلوبة تجري بالتنسيق مع سفارة المملكة في بريطانيا، بمتابعة الجهات المختصة للقضية منذ وقوع الحادث.

يذكر أن “تشاز كوريجان”، المتهم بقتل الطالب، مَثُلَ اليوم الأربعاء أمام محكمة كامبريدج، بعدما وُجّهت إليه تهمة القتل وحيازة سكين في مكان عام.

والمتهم بريطاني الجنسية، من أصول أيرلندية، ومن سكان مدينة كامبريدج. ووجّهت المحكمة إليه تهمة “حيازة السلاح الأبيض واستخدامه في جريمة القتل العمد”، بينما نفى المتهم ارتكاب الجريمة، زاعمًا أنه كان يدافع عن نفسه. وقد رفضت المحكمة إطلاق سراحه بكفالة.