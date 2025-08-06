تعديل مفاجئ في رسوم تجديد الإقامة للمغتربين العاملين في السعودية ابتداء من اليوم.. تعرف على السعر الجديد

انتشرت شائعات حول احتمال رفع رسوم تجديد الإقامة للوافدين العاملين في المملكة العربية السعودية لكنه لم يتم تأكيد هذه الشائعات من قبل أي جهة رسمية حتى الآن لكن ماهو مؤكد أن الحكومة السعودية تدرس رفع رسوم تجديد الإقامة للعام 1447 هجري ابتداء من اليوم.

تعديل مفاجئ في رسوم تجديد الإقامة للمغتربين في السعودية ابتداء من اليوم

رغم انتشار هذه الأخبار، إلا أنه حتى اللحظة، لا يوجد تأكيد رسمي من مصادر كالموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية أو المديرية العامة للجوازات السعودية، يبدو أن هذه الشائعات لا تمت للواقع بصلة.

رسوم تجديد الإقامة في السعودية 1447

الداخلية السعودية قد حددت سابقا رسوم تجديد الإقامة لمختلف المهن والحالات تبدا في العاملين في شركات خاصة، يطلب سداد مبلغ قدره 650 ريال سعودي، في حين يتوجب على المرافقين دفع 2000 ريال سعودي، وللعمالة المنزلية، تبلغ الرسوم 600 ريال سعودي.

تجدر الإشارة إلى أنه يفضل دائماً متابعة المصادر الرسمية للجوازات السعودية والداخلية للحصول على أحدث المعلومات حول هذا الموضوع.