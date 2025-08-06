جريمة جديدة تهز الجالية السعودية في بريطانيا خلال أسبوع .. سعودي يستعيد هاتفه بالقوة من لصوص في لندن وسط إشادة ببطولته(فيديو)

في مشهد حبس أنفاس متابعي منصات التواصل، تداول نشطاء على منصة "إكس" مقطع فيديو يوثق لحظة استبسال المواطن السعودي سعود بن حريول السبيعي في أحد شوارع العاصمة البريطانية لندن، بينما كان يستعيد هاتفه بالقوة من عصابة حاولت سلبه بعد أيام من حادثة مقتل الطالب محمد القاسم.

سعودي يستعيد هاتفه بالقوة من لصوص في لندن وسط إشادة ببطولته(فيديو)

الفيديو، الذي لا تتجاوز مدته ثوان، أظهر السبيعي وهو يلاحق أحد أفراد العصابة في وضح النهار، قبل أن ينجح في الإمساك به وانتزاع الهاتف من بين يديه، وسط دهشة المارة، ووسط إشادات فورية من بعض المواطنين البريطانيين الذين أثنوا على شجاعته ورباطة جأشه.

تأتي هذه الحادثة في وقت لا تزال فيه مشاعر الصدمة تخيّم على الجالية السعودية في بريطانيا، عقب إعلان شرطة كامبريدج عن توجيه تهمتي القتل العمد وحيازة سلاح أبيض لشاب بريطاني يبلغ من العمر 21 عاما، بعد إقدامه على طعن الطالب السعودي محمد يوسف القاسم حتى الموت في حادثة وصفتها السلطات بأنها "غير مبررة على الإطلاق.

ووفقًا لبيان الشرطة، فإن التحقيقات لا تزال جارية، بينما قررت المحكمة رفض الإفراج عن المتهم بكفالة، وهو ما أعاد تسليط الضوء على أمن وسلامة الطلاب السعوديين في الخارج، لا سيما في المدن البريطانية الكبرى.

شاهد الفيديو عبر الرابط التالي لمنصة x :-https://x.com/sahabnews1/status/1953041417309208669?t=wfle4URzQtITD07oTiIgeg&s=19