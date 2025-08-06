شكرا لمتابعة خبر عن مواطن سعودي يستعيد هاتفه بالقوة في لندن وينال إشادة الإنجليز ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أثارت شجاعة المواطن السعودي سعود السبيعي وإصراره إعجاب عدد كبير من المواطنين البريطانيين، بعدما صمم على استعادة هاتفه من أحد اللصوص في لندن.

وظهر السبيعي في مقطع فيديو انتشر بقوة على منصات التواصل الاجتماعي، وهو يتمسك باللص بشجاعة، ويتمكن من إيقافه وانتزاع الهاتف منه بالقوة، وسط دهشة وإعجاب الحاضرين.

وتأتي هذه الحادثة في وقت تتكرر فيه جرائم السرقة والطعن في شوارع لندن.