شكرا لمتابعة خبر عن نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الجوهرة العساف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على الجوهرة بنت عساف العساف -رحمها الله- بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الأمير سعود بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن خالد، وصاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن خالد بن سعد بن خالد، وصاحب السمو الأمير محمد بن تركي بن محمد، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن منصور بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز.

كما أدى الصلاة مع سموه عدد من أصحاب الفضيلة والمعالي والمسؤولين وجمع من المواطنين.

وعقب الصلاة قدّم سموه العزاء لذوي الفقيدة، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وأعرب ذوو الفقيدة عن شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته.