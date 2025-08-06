شكرا لمتابعة خبر عن تمديد إجازة الصيف أسبوعًا لطلاب مكة والمدينة وجدة والطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف التقويم الدراسي الجديد عن تأجيل بداية العام الدراسي في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف أسبوعاً، ليكون في 8 ربيع الأول 1447هـ الموافق 31 أغسطس 2025، بدلاً من 24 أغسطس المعتمد في بقية المناطق.

وبين التقويم أن الأعوام الثلاثة التالية ستشهد اختلافاً في مواعيد الدراسة، حيث تبدأ الدراسة في العام 2026 / 2027م يوم 30 أغسطس 2026م الموافق 17 ربيع الأول 1448هـ، على أن ينتهي العام في 1 يوليو 2027م الموافق 26 المحرم 1449هـ.

وأشار إلى أن العام الدراسي 2027 / 2028م سينطلق في 29 أغسطس الموافق 27 ربيع الأول، وسينتهي في 29 يونيو الموافق 6 صفر، بينما يبدأ العام الدراسي 2028 / 2029م في 27 أغسطس الموافق 6 ربيع الآخر، وينتهي في 5 يوليو الموافق 23 صفر.

وأضاف التقويم أن إجازة عيد الأضحى في هذه المدن ستبدأ مبكراً مقارنة ببقية المناطق، حيث تنطلق في 28 ذي القعدة 1447هـ الموافق 15 مايو 2026م، في حين تبدأ في باقي المناطق في 5 ذي الحجة الموافق 22 مايو، مع توحيد موعد العودة في 15 ذي الحجة الموافق 1 يونيو 2026م.

وأكدت الوزارة أن اعتماد هذا التقويم للأعوام الأربعة المقبلة (1447هـ حتى 1450هـ) جاء بعد موافقة مجلس الوزراء على العودة إلى نظام الفصلين الدراسيين في التعليم العام، مع الالتزام بالإطار الزمني الموحد لضمان استقرار العملية التعليمية وتحقيق الجودة.

