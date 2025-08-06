شكرا لمتابعة خبر عن مستشار تعليمي: نظام الفصول الثلاثة تسبب بضغط أكاديمي على الطلاب.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال المستشار التعليمي، عبداللطيف الحمادي، إن نظام الفصول الثلاثة لم يلق قبولاً مجتمعياً.

وأضاف أن هذا النظام تسبب أيضا بضغط أكاديمي على الطلاب، وعبء مادي على الأسر، وذلك بحسب ما ذكره في إذاعة mbc.

ولفت إلى أنه النظام أدى إلى غياب الكثير من الطلاب، كما لجأت بعض المدارس لزيادة المصروفات الدراسية لزيادة عدد الفصول ما أدى لعبء مادي على الأسر.

وأكد أن الوزارة عندما لاحظت كل ذلك لجأت إلى إلغاء الفصول الثلاثة والعودة لنظام الفصلين.