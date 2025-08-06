الرياض تغلق أبوابها رسمياً أمام الأجانب في هذه الأحياء.. وتكشف عن 4 مناطق فقط يسمح فيها بالتملك!

كشف المختص في التمويل والاستثمار العقاري، المهندس ابراهيم الصحن، عن تفاصيل هامة تتعلق بتنظيم تملك الأجانب للمساكن داخل العاصمة السعودية الرياض، موكدا ان هذا التملك لا يشمل جميع الاحياء.

الكشف عن 4 مناطق فقط يسمح للاجانب فيها بالتملك

واوضح الصحن، خلال ظهوره على قناة السعودية، ان النظام وضع ضوابط واضحة للمناطق التي يسمح فيها بتملك الأجانب، مشيرا إلى ان اللائحة التنفيذية حددت مواقع معينة داخل الرياض يتاح فيها ذلك، ولا يسمح بتملك العقارات بشكل مفتوح في كافة أحيائها.

واضاف ان الاحياء التي يتوقع السماح فيها بالتملك تشمل مناطق محددة مثل بوابة الدرعية، والمربع الجديد، بالاضافة إلى الوحدات السكنية التي تبنى في مشروع القدية، وحديقة الملك سلمان.

وبين الصحن أن تملك الأجانب سيكون محصورا في مناطق لا تتعارض مع احتياجات المواطنين والمقيمين الباحثين عن مساكن عائلية مستقرة، ما يعكس توجه الدولة في الحفاظ على التوازن السكني وتوفير خيارات مناسبة لكافة الفئات.

تأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم القطاع العقاري وضمان التوزيع العادل للسكن بين المواطنين والمستثمرين، في وقت تشهد فيه العاصمة نهضة عمرانية واقتصادية كبرى، ما يجعل موضوع التملك محل اهتمام محلي ودولي.