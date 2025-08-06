شكرا لقرائتكم خبر مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يكرّم أصحاب المشروعات الناشئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية اليوم، حفل اختتام أعمال (مسرعة ابتكارات اللغة العربية)؛ التي تهدف إلى تمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال تقنيات اللغة العربية؛ من خلال تقديم برامج مكثفة تدعم الابتكار التقني، وتُسهم في تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشروعات قابلة للنمو والتوسع؛ بما يعزز حضور اللغة العربية في بيئات الابتكار وريادة الأعمال.

وأوضح الأمين العام للمجمع، الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي، أن المسرعة تمثل إحدى مبادرات المجمع النوعية التي تترجم توجهاته نحو بناء منظومة متكاملة من المشروعات التقنية المعززة للغة العربية، مشيرًا إلى أن المجمع حرص منذ انطلاق المسرعة على بناء تعاون تكاملي مع عددٍ من الجهات الداعمة للابتكار والتقنية؛ بما يعزز فاعلية البرنامج، ويوفر بيئة تطويرية متكاملة تدعم نمو المشروعات، وتُسهم في تحقيق مستهدفاتها.

وتُعد المسرعة أول برنامج متخصص ينفذه المجمع في دعم ابتكارات اللغة العربية، وذلك ضمن أهدافه الساعية إلى بناء مجتمع من الشباب الملهمين والقادة في مجال الابتكار اللغوي، وإبراز دور اللغة العربية ضمن المجالات الاستثمارية المهمة في الابتكار بالمملكة؛ وهدفت المسرعة منذ انطلاقها في يناير 2025م تحفيز تطوير حلول تقنية تسهم في خدمة اللغة العربية؛ من خلال التدريب العملي، والدعم الاستشاري، وربط المشروعات بشبكة من المستثمرين والخبراء.

وشكلت المسرعة بيئةً حاضنةً لأكثر من (195) مشروعًا تقدم أصحابهابطلب المشاركة، وتأهل منها (81) مشروعًا إلى مرحلة المعسكر التدريبي، ليُختار منها (15) مشروعًا في المرحلة النهائية، جرى دعمها وربطها بفرص استثمارية مباشرة، ضمن بيئة ابتكارية داعمة.

وتضمّن الحفل الختامي -الذي أُقيم في الرياض- عرضًا تفصيليًّا للمشروعات المشاركة، وتكريمًا لرواد الأعمال المتأهلين، بحضور عدد من المستثمرين، والخبراء، والمهتمين بتقنيات اللغة وريادة الأعمال.

وضمن فقرات الحفل أُعلنت أسماء الشركات المتأهلة ومراكزها؛ إذ نالت شركة (صوت) المركز الأول، وحلّت شركة (أرابيوس) في المركز الثاني، وحصلت شركة (أبجدبولس) على المركز الثالث، وجاءت شركة (لانكول) في المركز الرابع، وشركة (أسمع بيدي) في المركز الخامس، وذلك من بين بقية الشركات المتأهلة، وهي: (أرارايت)، و(فسيلة)، و(إكس آي)، و(الكتاب المكنون)، و(عربيتي) و(فونيماتي)، و(مهارات الطفل)، و(جيل)، و(أدوات)، و(حصيف)، التي قدّمت حلولًا رقميةً وتطبيقاتٍ تعليمية وتقنية تدعم اللغة العربية في مجالاتها المختلفة.

ويُعد مشروع المسرعة امتدادًا لمبادرات المجمع في قطاع البرامج التعليمية؛ إسهامًا في تحقيق مستهدفاته نحو تعزيز الابتكار اللغوي، وتمكين المحتوى العربي الرقمي، وبناء قدرات وطنية متخصصة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.