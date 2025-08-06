شكرا لقرائتكم خبر طلاب كلية الأمير محمد بن سلمان يبدؤون برنامج "الصيف في بابسون" التحويلي في الولايات المتحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت كلية الأمير محمد بن سلمان (MBSC) النسخة السابعة من برنامجها المرموق "الصيف في بابسون"، حيث اجتمع 162 طالب دراسات عليا من برامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي (EMBA)، وماجستير العلوم في المالية (MiF)، وماجستير العلوم في الإدارة (MiM)، في تجربة أكاديمية وريادية مكثفة تقام في كلية بابسون بولاية ماساتشوستس، برعاية مركز بابسون العالمي للقيادة الريادية .(BGCEL)

وصل الطلاب إلى الحرم الجامعي لكلية بابسون يوم الأحد الموافق 20 يوليو، وكان في استقبالهم رئيس الكلية الدكتور ستيفن سبينيلي الابن، ورئيس بابسون العالمية والرئيس التنفيذي السيد ديفيد أبدو، إلى جانب فريق متميّز من أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية بقيادة السيدة كيم ستانهوس، مديرة مركز بابسون العالمي للقيادة الريادية.

ويُقام البرنامج داخل الحرم الجامعي، حيث يقيم طلاب كلية الأمير محمد بن سلمان في مساكن الطلبة، ما يعزز من عمق التجربة التعليمية ويوفّر بيئة تفاعلية وغامرة.

بدأت الصفوف الدراسية يوم الاثنين 21 يوليو واستمرت حتى يوم الجمعة 25 يوليو. وخضع الطلاب خلال هذا الأسبوع لمنهج مكثف يهدف إلى تعميق فهمهم لريادة الأعمال والابتكار، ويشمل البرنامج موضوعات مثل القيادة، التسويق في عصر الذكاء الاصطناعي، بناء العلامات التجارية الإستراتيجية والشخصية، وفن الإلقاء وفق منهجية "روكيت بيتش" المميزة لكلية بابسون. كما يركّز البرنامج على التخطيط العملي وتطبيق المفاهيم على أرض الواقع، بإشراف نخبة من أعضاء هيئة التدريس المعروفين عالميًا في مجال ريادة الأعمال.

يُعد "الصيف في بابسون" أحد الركائز الأساسية في الشراكة الإستراتيجية بين الكلية وبابسون العالمية، الشريك المؤسس للكلية. وتعكس هذه الشراكة التزامًا مشتركًا بتطوير قيادات ريادية وتعزيز التعليم العالمي في مجال الأعمال.

تقع كلية MBSC في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية و هي مركز حضري عصري على ساحل البحر الأحمر، وتوفّر بيئة تعليمية حديثة ومتميزة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس. ومن خلال فروعها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والرياض، تقدم الكلية تعليمًا عالميًا من السعودية ولأجل السعودية. ومن خلال التعلم العملي التطبيقي، تسهم كلية الأمير محمد بن سلمان في إعداد جيل جديد من القادة التحويليين القادرين على التعامل مع التحديات والمساهمة في تقدم المملكة.

وبصفتها مؤسسة سعودية فخورة تتماشى مع رؤية المملكة 2030، تواصل الكلية تمكين صنّاع التغيير ممن لا يكتفون بالبحث عن الفرص، بل يخلقونها مستندين إلى عقلية ريادية وقدرات قيادية تواكب تطلعات المملكة نحو التنويع الاقتصادي والتقدّم الوطني.