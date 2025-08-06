شكرا لقرائتكم خبر أمانة جدة تطلق خطة شاملة لتطوير الشوارع الرئيسة بحي الروضة ضمن برامج جودة الحياة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن جهود أمانة محافظة جدة لأنسنة المدينة وتحسين المشهد الحضري، أطلقت الأمانة المرحلة الأولى من خطة تطوير الشوارع الرئيسة في حي الروضة بنطاق بلدية جدة الجديدة، وذلك في إطار برنامج جودة الحياة، أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح رئيس بلدية جدة الجديدة المهندس أحمد بن علي الزهراني، أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف تطوير 7 شوارع رئيسة، وهي: شارع عبدالمقصود خوجه، شارع الكيال، شارع حمد الجاسر، شارع الأمير سعود الفيصل، شارع عبدالله الخريجي، شارع عبدالملك بن مروان، وشارع الإمام مالك، مبينًا أن المرحلة الثانية ستستكمل الأعمال التطويرية في هذه الشوارع ذاتها عبر تنفيذ مشاريع الأرصفة ومسارات المشي وتحسين عناصر المشهد الحضري الأخرى.

وبيَّن المهندس الزهراني أن الأعمال الحالية تشمل معالجة المباني قيد الإنشاء والتعديات، وتعزيز الرقابة التجارية، وتحسين واجهات المباني، وإزالة الكتابات المشوهة للجدران، وصيانة الأرصفة والإنارة، إضافةً إلى معالجة وضع المباني المهجورة والأراضي الفضاء، وإعادة سفلتة الطرق.

وأضاف أن هذه المرحلة التطويرية تأتي تمهيدًا للمرحلة الثانية التي ستنطلق فور استكمال الأعمال الحالية، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقًا.

وأشار الزهراني إلى أن مراحل العمل الحالية تشمل رصد المواقع وإشعار أصحاب العلاقة، وتقييم الوضع الراهن وإعداد التقارير اللازمة، ثم تقسيم العمل وبدء التنفيذ مع المتابعة الميدانية المستمرة، ورفع التحديات بشكل فوري لمعالجتها، على أن تُعرض النتائج أسبوعيًا على المشرف الميداني.

يُذكر أن هذه الجهود تأتي في إطار سعي الأمانة المستمر للارتقاء بجودة الحياة في أحياء محافظة جدة وتعزيز جاذبيتها السياحية والخدمية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 للتنمية الحضرية المستدامة.