مركز البحوث والتواصل المعرفي يستقبل الدكتور غازي الدوري ضمن “برنامج الباحث الزائر”

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار “برنامج الباحث الزائر”، استقبل مركز البحوث والتواصل المعرفي سعادة الأستاذ الدكتور غازي حميد الدوري، وذلك ضمن سلسلة الفعاليات العلمية والثقافية التي ينظمها المركز لتعزيز التواصل المعرفي مع الباحثين والأكاديميين من مختلف الدول.

وقد نظم المركز حلقة نقاش شارك فيها عدد من الباحثين من داخل المركز وخارجه، وتركزت حول سبل تطوير العلاقات العلمية والثقافية بين المركز ونظرائه من المؤسسات الأكاديمية والثقافية والباحثين في جمهورية العراق.

وتحدث الدكتور الدوري خلال اللقاء عن أهمية توثيق الروابط العلمية والثقافية بين المملكة العربية السعودية والعراق، مؤكداً دور المراكز البحثية والهيئات الثقافية في البلدين الشقيقين في دعم هذا التوجه وتعزيزه على مختلف المستويات.

كما نظّم المركز للدكتور الدوري عدداً من الجولات العلمية الميدانية، شملت زيارة مكتبة الملك فهد الوطنية، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، إضافة إلى مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، حيث ألقى الدكتور محاضرة تناول فيها موضوع “المكتبات والمخطوطات في العراق”، مستعرضاً أبرز التجارب التاريخية والجهود الحالية في هذا المجال.

وفي ختام زيارته، عبّر الدكتور غازي حميد الدوري عن بالغ سعادته بما لمسه من تطور علمي وثقافي وحضاري في المملكة، مثمناً جهود مركز البحوث والتواصل المعرفي في مد جسور التواصل وتعزيز الشراكات البحثية مع المؤسسات والأكاديميين في العراق.