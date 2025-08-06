شكرا لقرائتكم خبر مركز البحوث والتواصل المعرفي يستقبل الدكتور غازي الدوري ضمن “برنامج الباحث الزائر” ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقد نظم المركز حلقة نقاش شارك فيها عدد من الباحثين من داخل المركز وخارجه، وتركزت حول سبل تطوير العلاقات العلمية والثقافية بين المركز ونظرائه من المؤسسات الأكاديمية والثقافية والباحثين في جمهورية العراق.
وتحدث الدكتور الدوري خلال اللقاء عن أهمية توثيق الروابط العلمية والثقافية بين المملكة العربية السعودية والعراق، مؤكداً دور المراكز البحثية والهيئات الثقافية في البلدين الشقيقين في دعم هذا التوجه وتعزيزه على مختلف المستويات.
كما نظّم المركز للدكتور الدوري عدداً من الجولات العلمية الميدانية، شملت زيارة مكتبة الملك فهد الوطنية، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، إضافة إلى مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، حيث ألقى الدكتور محاضرة تناول فيها موضوع “المكتبات والمخطوطات في العراق”، مستعرضاً أبرز التجارب التاريخية والجهود الحالية في هذا المجال.
وفي ختام زيارته، عبّر الدكتور غازي حميد الدوري عن بالغ سعادته بما لمسه من تطور علمي وثقافي وحضاري في المملكة، مثمناً جهود مركز البحوث والتواصل المعرفي في مد جسور التواصل وتعزيز الشراكات البحثية مع المؤسسات والأكاديميين في العراق.
كانت هذه تفاصيل خبر مركز البحوث والتواصل المعرفي يستقبل الدكتور غازي الدوري ضمن “برنامج الباحث الزائر” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.