شكرا لمتابعة خبر عن طفلة تتحايل بذكاء على والدها لدفع الحساب بدلا عنه.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتشر على رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر طفلة تستخدم ذكاءها الطفولي للتحايل على والدها من أجل دفع فاتورة أحد المطاعم.

وجاءت الطفلة في الفيديو وهي تقنع والدها بلطف وبراءة بأن ينظر لجهة اليمين ثم سرعان ما اتجهت إلى طاولة المحاسب لتسدد الحساب بنفسها، وسط ضحكات الموجودين وإعجاب المتابعين.

ولقي المقطع تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من المتابعين عن سعادتهم بتصرف الطفلة، وعلّق أحدهم قائلًا: الشهامة والكرم تورثها الأبناء .. ونعم التربية حفظها الله ورعاها.”