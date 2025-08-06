أخيرا: السعودية تكشف كل تفاصيل نظام الاستثمار المحدث للمغتربين العرب والأجانب.. هذه أبرز المجالات الواعدة

في تطور يعد الأبرز منذ انطلاق برنامج التحول الوطني، أعلنت المملكة العربية السعودية عن التحديثات الأخيرة في ملف الاستثمار الموجه للمغتربين من الجنسيات العربية والأجنبية، ضمن خطوات واسعة لتسهيل بيئة الأعمال وتحقيق الشراكة مع القطاع الخاص والمقيمين على أرضها.

السعودية تكشف كل تفاصيل نظام الاستثمار المحدث للمغتربين العرب والأجانب

جاء هذا الإعلان ليضع النقاط على الحروف بشأن كثير من التساؤلات التي كان يطرحها المقيمون في المملكة ممن يملكون رؤوس أموال محدودة أو يخططون للدخول في سوق الاستثمار المحلي بطريقة نظامية وآمنة.

وبحسب المعلومات الجديدة، أصبح بإمكان غير السعوديين تأسيس مشاريع خاصة أو المساهمة في شركات قائمة بنسبة تملك قد تصل إلى 100% في عدد من القطاعات الحيوية، شريطة استيفاء متطلبات محددة أبرزها: الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للاستثمار، تقديم خطة واضحة للنشاط، والالتزام الكامل بالقوانين المحلية.

وتنص بعض الأنظمة على أن الحد الأدنى لبعض الأنشطة يبدأ من 500 ألف ريال سعودي، وهو ما فتح الباب أمام شرائح مختلفة من المغتربين للدخول في عالم الأعمال.

أبرز المجالات الاستثمارية المتاحة حاليا

وفقًا للتحديثات الرسمية، فإن أبرز المجالات الواعدة حاليًا للمقيمين تشمل:

القطاع العقاري: وخاصة في المدن الكبرى كـالرياض وجدة، التي تشهد نموًا سكانيًا وتحضرًا سريعًا، بدعم من مشاريع ضخمة مثل "حديقة الملك سلمان" و"مدينة القدية".

الخدمات اللوجستية والنقل: مع التوسع في البنية التحتية والربط الإقليمي.

القطاع الصحي والتقني: مع توجه المملكة نحو تعزيز الرعاية الرقمية والتحول الإلكتروني في تقديم الخدمات.

الاستثمار المصرفي والمرابحة الإسلامية: من خلال شراكات مع بنوك محلية تعمل وفق أحكام الشريعة، مثل بنك الاستثمار السعودي.

وقد أكدت الجهات المعنية أن المنظومة الاستثمارية في المملكة أصبحت أكثر سهولة ووضوحا، من خلال إطلاق منصات رقمية تتيح التقديم والمتابعة إلكترونيا.

الاستثمار لم يعد حكرا على كبار رؤوس الأموال، والسعودية اليوم تقدم نموذج جديد في إشراك المقيمين في عجلة التنمية، وفي ظل هذه البيئة المرنة والداعمة، تبدو الفرصة سانحة لكل مغترب لديه فكرة ورغبة صادقة في بناء مشروع يحقق له ولأسرته الاستقرار والنمو.

لمعرفة تفاصيل أكثر الدخول على الموقع الرسمي لنظام الاستثمار المحدث عبر الرابط التالي:http://نظام الاستثمار المحدث - MISA - MISA https://share.google/Bd7D9SFJ17JmvRHor