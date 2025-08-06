شكرا لقرائتكم خبر أمير نجران يكرم الفائزين في هاكاثون إمارة المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، حرص القيادة الرشيدة على الاستثمار في الإنسان وتنميته، وما توليه من دعم واهتمام بشباب وشابات الوطن الموهوبين، وتمكينهم من الإبداع والابتكار، وتمثيل المملكة في المحافل الدولية.

جاء ذلك خلال تكريمه بمقر الإمارة أمس الأول، الفائزين في هاكاثون إمارة المنطقة، الذي نظمته الإمارة بالتعاون مع جامعة نجران ممثلة في كلية علوم الحاسب ونظم المعلومات.

وشاهد أمير منطقة نجران والحضور عرضا مرئيا عن الهاكاثون، تخلله إعلان الفرق الفائزة.

من جهته، أوضح عميد كلية علوم الحاسب ونظم المعلومات الدكتور خيران آل رجب، أن الهاكاثون لم يكن مجرد فعالية تقنية عابرة، بل كان تجسيدا واقعيا لرؤية طموحة تقودها إمارة المنطقة، نحو التحول الرقمي الشامل، وتعزيز جودة الحياة في المنطقة، وتفعيل قدرات الشباب بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

بدوره أشار مدير عام إدارة الموارد البشرية بإمارة المنطقة رئيس اللجنة علي آل سالم، إلى الجهود التي بذلها طلاب وطالبات الجامعة، الذين أثبتوا حضورهم الفاعل، ومشاركتهم المتميزة، وذلك من خلال أفكارهم الابتكارية، ومهاراتهم التقنية، لتقديم حلول إبداعية تسهم في تحسين الخدمات الحكومية، والارتقاء بتجربة المواطن والمقيم بالمنطقة.

وفي ختام الحفل التقطت له الصور التذكارية مع الطلبة الفائزين في الهاكاثون.

يذكر أن الهاكاثون تناول 3 مسارات رئيسة تمثلت في تعزيز الثقافة المؤسسية لمنسوبي الإمارة، ورفع مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة للإمارة، وتطوير حلول تقنية مبتكرة لتحسين تجربة المواطن والمقيم للخدمات المقدمة داخل المنطقة.