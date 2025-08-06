شكرا لقرائتكم خبر «صحة الحدود الشمالية» تطلق فعاليات الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق فرع وزارة الصحة بمنطقة الحدود الشمالية أمس، فعاليات الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية في مجمع العثيم مول بمدينة عرعر، بمشاركة مكتب هيئة الصحة العامة «وقاية»، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وجمعية حياة لسرطان الثدي.

وتضمنت الفعاليات حملة توعوية وتثقيفية تستهدف الأمهات والمجتمع للتعريف بأهمية الرضاعة الطبيعية وفوائدها الصحية للأم والطفل والبيئة، إضافة إلى تقديم إرشادات حول كيفية التغلب على الصعوبات التي تواجه الأم المرضعة، والإجابة عن استفسارات الحضور.

ويعد حليب الأم «اللقاح الأول» للرضيع، لما يحتويه من مضادات حيوية طبيعية تعزز المناعة، إلى جانب توزيع بروشورات تثقيفية لزيادة الوعي الصحي.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود وزارة الصحة لنشر ثقافة الرضاعة الطبيعية وتعزيز ممارستها بما يحقق صحة أفضل للأم والطفل.