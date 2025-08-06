شكرا لقرائتكم خبر أمانة الرياض تنفذ مشروعا استراتيجيا لتطوير طريق الأمير فيصل بن بندر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل أمانة منطقة الرياض تنفيذ مشروع تطوير طريق الأمير فيصل بن بندر بطول 15.5 كلم، ابتداء من تقاطعه مع طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز جنوبا حتى خط أنابيب الزيت التابع لشركة أرامكو السعودية شمالا، ضمن مشروع تنموي متكامل يستهدف تعزيز كفاءة الربط بين الأحياء وتحسين الحركة المرورية في شمال العاصمة.

ويشمل المشروع تنفيذ طريق رئيسي مكون من 3 مسارات في كل اتجاه، إلى جانب مسارات مخصصة للخدمة، مع العمل على أنسنة الطريق وتطوير عناصره الحضرية، بما يتضمن تحسين التقاطعات عبر 3 إشارات ضوئية ذكية، وتوسعة الأرصفة، وتنفيذ ممرات مشاة ومسارات دراجات، وتأهيل المداخل والمواقف، وتهيئة مرافق الوصول الشامل لخدمة جميع فئات المستخدمين.

ويهدف المشروع إلى تحقيق جملة من الغايات التنموية والمرورية والبيئية، في مقدمتها زيادة الطاقة الاستيعابية للطريق وتخفيف الازدحام، لا سيما في المناطق التجارية والحيوية، من خلال توسعة الطريق إلى 3 حارات في كل اتجاه، وتنظيم المداخل والمخارج وتطوير التقاطعات بما يتيح تدفقا مروريا أعلى، ويقلل نقاط التداخل والاختناق، كما يسهم في تحسين انسيابية الحركة على امتداد الطريق عبر إعادة التصميم الهندسي للمسارات، وتهيئة مسارات الخدمة، وتفعيل إشارات ضوئية ذكية عند التقاطعات، بما يعزز كفاءة الربط بين أحياء شمال الرياض، ويحد من التوقفات المتكررة، وعلى المستوى العمراني، يدعم المشروع تحسين المشهد الحضري ورفع جودة الحياة من خلال تصميم متكامل يشمل الأرصفة، والمقاعد، والممرات، والتشجير، والمسطحات الخضراء، مع مراعاة عناصر التنسيق البصري وتنظيم الفراغات العامة.

ويعالج المشروع التحديات السابقة في البنية التحتية، خصوصا في شبكات السيول والري، من خلال تنفيذ شبكات حديثة تضمن استدامة الطريق ورفع كفاءة الصيانة والتشغيل، كما يركز على تعزيز السلامة المرورية، بتوفير بيئة آمنة للمشاة وراكبي الدراجات، وتأمين ممرات عبور واضحة، وأرصفة مجهزة، مع مراعاة متطلبات الوصول الشامل للمكفوفين وذوي الإعاقة، بما يجعل الطريق متاحا لجميع المستخدمين.

وتتضمن مكونات المشروع تنفيذ شبكة لتصريف السيول بطول 34,376 م طوليا، وتمديد شبكة ري بطول 67,245 م، وسفلتة الطرق بمساحة 558,713 م2، وتأهيل الأرصفة على امتداد 476.421 م2، وإنشاء 6,863 موقفا للسيارات، و240 موقفا للدراجات، و62 مدخلا مخصصا لخدمة المواقع المجاورة.

كما يشهد الطريق تنفيذ مسار مخصص للدراجات بطول 20,000 م طولي، وتركيب 1,848 عمود إنارة حديثا، وتوزيع 500 مقعد جلوس، إلى جانب تطوير المسطحات الخضراء بمساحة 43,367 م2، وزراعة 7,077 شجرة و28,714 شجيرة، ضمن أعمال تنسيق الموقع وتحسين المشهد الحضري.

ويمثل مشروع طريق الأمير فيصل بن بندر أحد النماذج التنموية التي تعكس التزام أمانة منطقة الرياض بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال مشاريع عمرانية مستدامة، وبنية تحتية ذكية، وتحسين متكامل لجودة الحياة في مدينة مزدهرة ومستدامة ترتقي بجودة الحياة.