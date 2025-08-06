شكرا لقرائتكم خبر إمارة حائل تنظم الهاكاثون الداخلي للابتكار «إماراثون» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



نظمت إمارة منطقة حائل، بالتعاون مع شركة التحول المبتكر، الهاكاثون الداخلي للابتكار «إماراثون»، في غرفة حائل، بمشاركة عدد من موظفي الجهات الحكومية بالمنطقة، وذلك ضمن توجه استراتيجي لتبني الابتكار في الإمارة والجهات الحكومية، وتمكين الموظفين من توليد حلول مبتكرة للتحديات التنموية المحلية. ويهدف البرنامج إلى تعزيز ثقافة الابتكار داخل المؤسسات الحكومية، وتحفيز منسوبي الإمارة والقطاعات الشريكة على تطوير أفكار نوعية تسهم في تحقيق مستهدفات التحول الرقمي، ورفع كفاءة العمل وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. وتضمن الهاكاثون سلسلة من الجلسات التدريبية، لتوليد الأفكار وتحديد التحديات، مرورا بتصميم النماذج الأولية، وبعرض الحلول على لجنة التحكيم، فيما خصصت جلسات إرشادية لدعم الفرق في مراحل التفكير والتطوير وتجويد العروض النهائية.

