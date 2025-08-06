شكرا لقرائتكم خبر «البيئة» تطرح مشروعا لتربية الماشية وإنتاج اللحوم بشقراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أمام القطاع الخاص، فرصة استثمارية في مجال تربية وتسمين الماشية وإنتاج اللحوم الحمراء في محافظة شقراء بمنطقة الرياض، لدعم قطاع الثروة الحيوانية، والإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي؛ تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضحت الوزارة أن المشروع يقع في مساحة إجمالية تبلغ مليون م2 بمحافظة شقراء، منوهة إلى أن 21 أكتوبر المقبل هو آخر موعد لاستلام العروض، وسيتم فتح المظاريف في 22 أكتوبر 2025م.
ودعت الوزارة المستثمرين الراغبين في الدخول إلى المنافسة إلى الاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات عبر منصة «فرص».
