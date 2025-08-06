شكرا لقرائتكم خبر «إنفاذ» يشرف على 77 مزادا لبيع 667 أصلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، إقامة 77 مزادا علنيا، ما بين حضوري والكتروني، لتصفية وبيع 667 أصلا متنوعا في عدد من مدن ومناطق المملكة، وذلك خلال الفترة من 5 حتى 14 أغسطس 2025م.

وأوضح المركز أن هذه المزادات تغطي عددا من المدن، وتتنوع ما بين عقارات، وأراض، ومنقولات، حيث سيتم إقامة 24 مزادا في مدينة الرياض لعرض 184 أصلا، و20 مزادا في مكة المكرمة لعرض 169 أصلا، و5 مزادات في المدينة المنورة لعرض 56 أصلا، و6 مزادات في المنطقة الشرقية لعرض 50 أصلا، و7 مزادات في القصيم لعرض 115 أصلا، و3 مزادات في الجوف لعرض 29 أصلا، و3 مزادات بجازان لعرض 16 أصلا، ومزادين في كل من تبوك لعرض 5 أصول، وعسير لعرض 18 أصلا، وحائل لعرض 10 أصول، والحدود الشمالية لعرض 9 أصول، إضافة إلى مزاد واحد في الباحة لعرض 6 أصول.

وأشار مركز «إنفاذ» إلى أن جميع تفاصيل المزادات وشروط المشاركة متاحة عبر صفحة المزادات على الموقع الالكتروني الرسمي.