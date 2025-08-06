شكرا لقرائتكم خبر تجمع نجران الصحي يقدم خدماته لأكثر من 327 ألف مستفيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم تجمع نجران الصحي ممثلا بمستشفيات المنطقة، الخدمات الصحية لـ 327,296 مستفيدا خلال الربع الثاني من 2025، شملت خدمات العيادات الخارجية، والطوارئ، وعددا من التخصصات الطبية المساندة.

وأوضح التجمع أن العيادات الخارجية بالمستشفيات استقبلت 145,204 مراجعين، كما استقبل قسم الطوارئ 182,092 حالة.

وبين أن المختبر الطبي أجرى 230,459 فحصا مخبريا، فيما جرى تنفيذ 79,555 فحصا إشعاعيا باستخدام أحدث الأجهزة، كما سجل قسم التأهيل الطبي 19,373 جلسة علاج طبيعي، وأجرى قسم الغسيل الكلوي 17,667 جلسة للمرضى، فيما صرف قسم الرعاية الصيدلية 133,662 وصفة دوائية.

وأشار تجمع نجران الصحي إلى أن أقسام التنويم سجلت 12,221 حالة منومة، إضافة إلى تسجيل 2541 حالة ولادة، وإجراء 6580 عملية جراحية.