شكرا لقرائتكم خبر المجلس الدولي للتمور ينضم إلى منظمة كودكس الدولية بصفة مراقب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انضم المجلس الدولي للتمور رسميا إلى منظمة كودكس الدولية بصفة «مراقب»، وذلك في خطوة تعكس التقدير الدولي المتزايد للدور الاستراتيجي الذي يؤديه المجلس في دعم وتطوير قطاع التمور على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ويعد هذا الانضمام اعترافا مؤسسيا بأهمية المجلس في رسم السياسات والمعايير التي تعزز جودة وسلامة إنتاج التمور، إضافة إلى مساهماته في تحسين الممارسات الزراعية والتجارية للدول الأعضاء، بما يخدم المستهلكين ويعزز القدرة التنافسية للتمور في الأسواق.

وأكدت الأميرة سارة بنت بندر بن عبدالعزيز، المديرة التنفيذية للمجلس الدولي للتمور، بهذه المناسبة، أن انضمام المجلس إلى منظمة كودكس يمثل نقلة نوعية في مسيرته الدولية، ويعكس الثقة المتزايدة بمكانته كونه مظلة مرجعية في قطاع التمور، مشيرة إلى أن المجلس يواصل تحقيق نجاحات نوعية ضمن رؤية ثاقبة، وخطط وبرامج حديثة تنفذ بكفاءة عالية، ومجهودات واسعة.

ويمثل انضمام المجلس الدولي للتمور إلى عضوية المراقبين في كودكس خطوة مهمة تعزز مشاركته في صياغة السياسات والمعايير الغذائية الدولية، لا سيما في ما يتعلق بالتمور ومنتجاتها، مما ينعكس إيجابا على تعزيز جودة الإنتاج والارتقاء بمكانة التمور في الأسواق العالمية.

يذكر أن منظمة كودكس (Codex Alimentarius) هي هيئة دولية مرجعية مشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، وتعنى بوضع المواصفات والمعايير الغذائية، وتهدف إلى حماية صحة المستهلك وضمان عدالة التجارة الدولية في الأغذية.