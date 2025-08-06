شكرا لقرائتكم خبر «البيئة» تستطلع آراء الخبراء بإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن طرح مشروع إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة فيما يتعلق بمهام الوزارة وتصنيف مخالفاتها أمام العموم من المختصين والمهتمين عبر منصة «استطلاع»، في خطوة تهدف إلى تنظيم نطاق مهام الوزارة وتصنيف مخالفاتها، بما يسهم في تعزيز كفاءة الموارد المائية وتحقيق الاستدامة البيئية.

ويأتي المشروع ضمن جهود الوزارة لتطوير الأطر التنظيمية المرتبطة بإعادة استخدام المياه المعالجة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

ويعمل المشروع على تحديد الشروط والضوابط اللازمة لإعادة استخدام المياه المعالجة، بهدف تنظيم إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في نطاق اختصاص الوزارة وتصنيف المخالفات المرتبطة بها.

وأكدت الوزارة أن طرح المشروع للاستطلاع يأتي ضمن التزامها بالشفافية ومشاركة أصحاب العلاقة في تطوير السياسات والتنظيمات، بما يسهم في إعداد إطار شامل ومتكامل لتنظيم وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة.

ودعت «البيئة» جميع المختصين والمهتمين إلى المشاركة في إبداء الرأي والملاحظات حول المشروع خلال فترة الاستطلاع التي تمتد من 30 يوليو 2025م وحتى 14أغسطس 2025م، عبر منصة «استطلاع»، للمساهمة في إعداد ضوابط فعالة تعزز الاستدامة المائية وتدعم التنمية البيئية في المملكة وذلك من خلال زيارة منصة استطلاع.