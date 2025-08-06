شكرا لقرائتكم خبر «كاوست» تنهض بتطوير الابتكار في مجالات الطاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست»، ممثلة في مركز التميز للطاقة المتجددة وتقنيات التخزين «CREST»، مبادرات لدعم تطوير الابتكار في مجالات الطاقة تماشيا مع رؤية المملكة 2030، وأهدافها في مجالات التحول نحو الاقتصاد المعرفي، وبناء التنمية المستدامة، من خلال تحويل الأفكار الجديدة إلى حلول ملموسة، وصناعة نماذج أولية لاختراعات «كاوست» وضمان موثوقيتها، وتوسيع نطاق نماذجها الأولية من خلال العمل مع شركائها المحليين والخارجيين.

ووظفت «كاوست» أبحاث المركز في تعزيز أمن الطاقة، وتقليل الآثار السلبية على البيئة، فضلا عن إيجاد فرص عمل جديدة للشباب، والاستمرار في مجالات التعليم والتدريب وتطوير القوى العاملة؛ لدعم أبحاث الطاقة المتجددة وتوطينها، وجذب التعاون من الأوساط الأكاديمية والصناعية، مما يجعل منه مركزا بحثيا رائدا، ووجهة مفضلة للطلبة والباحثين وأعضاء هيئة التدريس.

وأكد رئيس مركز التميز للطاقة المتجددة وتقنيات التخزين في «كاوست» البروفيسور حسام الشريف، أن أبحاث المركز التي ترتكز على تطوير النماذج الأولية وتوسيع نطاق التقنيات، تعزز من كفاءة الطاقة وموثوقيتها وتخزينها واستدامتها، مع الاعتماد على العديد من المشاريع المبنية على التقنيات المبتكرة التي تم تطويرها في «كاوست» بالتعاون مع شركاء صناعيين، ومنها الخلايا الكهروضوئية المتقدمة، وكيميائيات البطاريات الجديدة؛ لتقليل الحاجة إلى التبريد، وتقليل أخطار الحرائق في الظروف الصعبة، إلى جانب استخراج الليثيوم، وإعادة تدوير البطاريات؛ لضمان توفر إمدادات الليثيوم، وتعزيز قطاع البطاريات في المملكة.