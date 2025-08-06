شكرا لقرائتكم خبر وثيقة تاريخية تكشف تواصل الملك عبدالعزيز مع رجالات الدولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرزت دارة الملك عبدالعزيز وثيقة تاريخية مؤرخة في 25 شوال 1344هـ، تتضمن برقية الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - يشيد فيها بما تنعم به البلاد من رخاء في الأسعار، وكثرة في الأمطار، مبتهلا إلى الله أن يعم خيرها سائر أرجاء بلاد المسلمين، ومؤكدا أهمية التواصل، والدعاء المتبادل في تلك المرحلة التأسيسية من تاريخ المملكة.

وتتضمن البرقية المرسلة إلى عبدالوهاب أبو ملحة - أحد رجالات الدولة آنذاك - يطمئنه فيها على أحواله، ويعرب عن سروره بوصول رسالته، وسؤاله عن حاله، مع دعواته له بالخير والسرور، وتوجيه بإبلاغ السلام إلى الأولاد، مع تحيات الإخوان والأبناء من جانب الملك عبدالعزيز، ما يعكس عمق العلاقات الاجتماعية، والروابط الإنسانية التي حرص - رحمه الله - على ترسيخها مع رجالات الدولة ومواطنيها.

وتعد هذه الوثيقة من الشواهد المهمة على أسلوب التواصل القيادي في عهد الملك عبدالعزيز - رحمه الله -، واهتمامه بالشأن الداخلي، والظروف العامة للمجتمع، كما تسلط الضوء على الأجواء العامة في المملكة بما فيها من رخاء واستقرار، وأمن.