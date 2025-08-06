شكرا لقرائتكم خبر «الجزيرة العربية: مهد الإنسان والحضارة».. ندوة في معرض الكتاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت ندوة علمية حوارية أقيمت ضمن فعاليات معرض المدينة المنورة للكتاب 2025، أن الجزيرة العربية تشكل مهدا أصيلا للإنسان والحضارة، استنادا إلى أدلة علمية وأثرية متراكمة.

وجاءت الندوة تحت عنوان: «الجزيرة العربية: مهد الإنسان والحضارة»، وأدارها الإعلامي محمد باسلامة، واستضافت الباحث في التاريخ الشمولي الدكتور عبداللطيف العفالق.

وأوضح العفالق أن المكتشفات الحديثة في مجال الحفريات، والنقوش، والأدوات الحجرية، إلى جانب دراسات المناخ والجيولوجيا، تسهم مجتمعة في ترسيخ فرضية أن الجزيرة العربية لم تكن مجرد معبر للهجرات البشرية، بل موطن أصلي للإنسان الحديث، ومركز لحضارات مبكرة أسهمت في صياغة تاريخ الإنسانية.

وأضاف أن الجزيرة كانت بيئة حاضنة، شكلت محطة أولى لظهور الإنسان المعاصر بصفاته التشريحية والعقلية، بما يتفق مع ما سجله السجل الأحفوري، وما كشفته الأدلة الجيولوجية حول وجود غابات متحجرة، وموارد مائية، ونظام بيئي متكامل ساعد على الاستقرار البشري المبكر.

وأشار العفالق إلى أن كتابه الصادر حديثا بعنوان «جذور»، يعرض أطروحة علمية متكاملة تعيد النظر في التصورات التقليدية حول نشأة الإنسان، موضحا أن ما تقدمه الجزيرة العربية من شواهد، يضعها في صدارة المواقع التي تستحق أن تدرج ضمن خرائط الجدل العلمي حول أصل الإنسان الأول.

وأكد أن التحليل المتكامل للمعطيات البيئية والأثرية، إلى جانب غياب التناقضات الجذرية بين البيانات العلمية والنصوص الدينية، يجعل من الجزيرة العربية الجذر الحقيقي لشجرة الإنسان، لا مجرد فرع من فروعها كما ساد في الدراسات الغربية لعقود طويلة.

الندوة التي احتضنها المعرض حظيت باهتمام واسع من الزوار والمهتمين، وفتحت أفقا جديدا في طرح مسألة الهوية الحضارية للمنطقة.