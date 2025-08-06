شكرا لقرائتكم خبر «جمعية الفلسفة» تطرح برامج معرفية متعددة في معرض الكتاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت جمعية الفلسفة في فعاليات معرض المدينة المنورة للكتاب 2025، من خلال جناح يعرض مجموعة من إصداراتها المؤلفة والمترجمة، إضافة إلى أنشطة تفاعلية متنوعة تتصل بالفكر الفلسفي والتأهيل الثقافي.

وقدمت الجمعية باقة من الكتب الفلسفية المترجمة إلى اللغة العربية، إلى جانب مؤلفات صادرة عنها، ومجلة دورية متخصصة، فضلا عن عرض محتواها الرقمي الذي يشمل بودكاستات فلسفية، ومقابلات، وندوات مسجلة.

ونظمت الجمعية، على هامش مشاركتها في المعرض، عددا من المحاضرات والندوات والسيمنارات العلمية المتخصصة، إضافة إلى ورش العمل والدورات التدريبية التي تغطي طيفا واسعا من مجالات الفلسفة التطبيقية والنظرية، موجهة لمختلف الفئات العمرية والمهنية، بما في ذلك الأطفال وأولياء الأمور، ضمن برامج تعليمية مبسطة لتعزيز التفكير الفلسفي لدى النشء.

وأوضح القائمون على الجناح أن الجمعية تهدف إلى إيجاد بيئة حاضنة للمواهب الفلسفية، وإبراز الجانب الإبداعي لدى المهتمين بالفكر والفنون، وتمكين الشباب من المشاركة في الحركة الفلسفية والثقافية في المملكة، إلى جانب تشجيع القراءة الفلسفية الجادة، ودعم الإنتاج العلمي في هذا المجال.

وتأتي مشاركة الجمعية ضمن برنامج ثقافي حافل تشهده نسخة هذا العام من معرض المدينة المنورة للكتاب، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، واستمرت فعالياته من 29 يوليو إلى 4 أغسطس الحالي، طوال 7 أيام من الأنشطة التي مزجت بين النشر والتجربة الثقافية الحية.