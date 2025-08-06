شكرا لقرائتكم خبر أطفال «سرديات» في زيارة تفاعلية لمعرض المدينة المنورة للكتاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت مكتبة صندوق الطفولة، بالتعاون مع جمعية أطفال طيبة، زيارة ميدانية تفاعلية إلى معرض المدينة المنورة الدولي للكتاب 2025، وذلك ضمن برنامج «سرديات» الثقافي والإبداعي، بمشاركة مجموعة من الأطفال المهتمين بالسرد القصصي، والكتابة الإبداعية، والمسرح.

وتهدف الزيارة إلى ترسيخ علاقة الطفل بالقراءة والكتاب، من خلال تجربة حرة تعزز الفضول المعرفي، وتمنح الأطفال فرصة استكشاف عوالم الكتب بأنفسهم. وقد شهدت الجولة تفاعلا واسعا من الأطفال الذين تنقلوا بين أجنحة المعرض، وتفاعلوا مع العناوين المتنوعة وسط أجواء تحفيزية.

وتضمنت الزيارة نشاط «ألغاز سرديات»، الذي حفز الأطفال على البحث عن كتب محددة، والإجابة عن أسئلة ذكية، في تجربة جمعت بين المرح والتحدي المعرفي، كما حظي كل طفل بفرصة اختيار كتابه المفضل ليكون ذكرى خاصة له من هذه التجربة.