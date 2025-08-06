شكرا لقرائتكم خبر أمانة العاصمة المقدسة توقع مذكرتي شراكة لتعزيز الهوية البصرية في شوارع مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت أمانة العاصمة المقدسة أمس، مذكرتي تفاهم مع شركاء من القطاع الخاص، في إطار جهودها المستمرة لتحسين المشهد البصري وتفعيل مبادرات الشراكة المجتمعية الهادفة إلى تعزيز الهوية الإسلامية والارتقاء بجودة الحياة في مكة المكرمة.

وشملت الاتفاقية الأولى توقيع مذكرة تفاهم مع إحدى المؤسسات الوطنية، لتنفيذ مبادرة «أنسا بذكر الله»، التي تهدف إلى تزيين شوارع وميادين العاصمة المقدسة بجداريات مستوحاة من فن الخط العربي، تحمل آيات قرآنية وأذكارا تضفي بعدا روحيا وجماليا على المواقع العامة، بما ينسجم مع مكانة مكة بوصفها قبلة للمسلمين.

كما أبرمت الأمانة مذكرة شراكة مجتمعية مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة، لتنفيذ مشروع تطويري لتجميل تقاطع طريق المدينة المنورة مع الطريق الدائري الرابع، ويهدف إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية والارتقاء بالمشهد الحضري، ضمن مشاريع تحسين جودة الحياة.

وتأتي هذه المبادرات ضمن سلسلة من مشاريع الأمانة بالشراكة مع القطاع الخاص، لتجسيد مفهوم التكامل المجتمعي في تطوير المدينة، وخلق بيئة حضرية متجددة تنبض بجمال مكة وإنسانها، وتعكس هويتها وتراثها الثقافي العريق.