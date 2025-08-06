شكرا لقرائتكم خبر «ايبز العلا» تعلن فتح باب التسجيل في هاكاثون السياحة المستدامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت ايبز العلا عن فتح باب التسجيل في هاكاثون السياحة المستدامة، الذي ينظم خلال الفترة من 10 إلى 12 أغسطس الحالي؛ بهدف دعم الكفاءات الوطنية وتمكينها من ابتكار حلول سياحية مستدامة تسهم في تطوير القطاع السياحي بمحافظة العلا.

ويشمل البرنامج التدريبي المصاحب للهاكاثون ورش عمل متخصصة، وجلسات إرشادية، وتوجيها مباشرا من نخبة من الخبراء في مجالات الابتكار، والسياحة، وريادة الأعمال.

ويعد الهاكاثون فرصة لتعزيز مشاركة أبناء وبنات العلا في تقديم مشاريع نوعية تعكس المقومات البيئية والثقافية للمحافظة، وتسهم في بناء منظومة سياحية متجددة ومستدامة.