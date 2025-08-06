شكرا لقرائتكم خبر انطلاق المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أمس أولى فعاليات نادي الصقور السعودي «المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور»، وذلك في مقر النادي بملهم شمال مدينة الرياض، وتمتد فعالياته على مدى 21 يوما، حتى 25 أغسطس الحالي، بمشاركة نخبة من أبرز المزارع المتخصصة في إنتاج الصقور من داخل المملكة وخارجها.

ويتوقع أن يستقطب المزاد هذا العام الكثير من المزارع العالمية من أوروبا وأمريكا وآسيا، إلى جانب المزارع المحلية، إيمانا بمكانته بصفته أكبر وجهة عالمية متخصصة في مزارع إنتاج الصقور.

ويتجاوز المزاد كونه فعالية اقتصادية، ليقدم تجربة متكاملة تشمل مزادات متخصصة، وأجنحة للمزارع، ومستلزمات الصقور، أيضا جناح صقار المستقبل، والعديد من التجارب التي تثري معارف الزوار والمهتمين بمجال الصقارة، مما يعزز دور النادي في نقل المعرفة وتطوير قطاع الصقور.

ويواصل المزاد استقطاب أهم المزارع والصقارين ومربي الصقور، مؤكدا الدور الريادي للمملكة في صون الموروث الثقافي غير المادي، وتعزيز حضورها العالمي في هذا المجال العريق، ويعكس ذلك جهود نادي الصقور السعودي في الحفاظ على موروث الصقارة التاريخي والإنساني، ودعمه المستمر لمزارع الإنتاج الرائدة، سعيا إلى ترسيخ مكانة المملكة وجهة عالمية للصقور والصقارين.

يذكر أن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور قد سجل صفقات تاريخية خلال الأعوام السابقة، كان أبرزها تسجيل أعلى صفقة في تاريخه ببيع صقر بمبلغ 1,750 مليون ريال، في حين شهد 2024 أغلى صفقة ببيع صقر مثلوث جير فرخ - ألترا وايت بمبلغ 400 ألف ريال، كما بيع صقر من نوع الصقر الحر بمبلغ 210 آلاف ريال، إذ تؤكد هذه الأرقام تحول المزاد إلى وجهة استثمارية وثقافية متكاملة تعكس الشغف بهذه الهواية، وترسخ مكانة المملكة في قلب هذا القطاع الواعد محليا وعالميا.