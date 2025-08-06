شكرا لقرائتكم خبر «التخصصي» يطلق النسخة الثانية من برنامج «قائمة العميد» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض النسخة الثانية من البرنامج الأكاديمي «قائمة العميد»، الذي يهدف إلى استقطاب طلاب الطب المتفوقين من جامعات المملكة، وتمكينهم من خوض تجربة تدريبية عملية.

ويعد البرنامج أحد المبادرات الاستراتيجية التي تعكس التزام «التخصصي» بالتميز في مجالات التعليم الطبي التخصصي، والرعاية عالية الجودة، والبحث العلمي المتقدم.

ويشارك في البرنامج أكثر من 70 طالبا وطالبة، يمثلون 10 جامعات من مختلف مناطق المملكة، ويصنف هؤلاء ضمن أعلى 5% من طلاب كليات الطب في جامعاتهم من حيث الأداء الأكاديمي.

ويتضمن البرنامج، المقام على مدار 3 أسابيع، جولات تعريفية، وورش عمل مكثفة حول اختيار التخصصات الطبية وبناء السيرة الذاتية، إضافة إلى جلسات استشارية مع كبار المختصين، وتدريب سريري في عدد من التخصصات، بإشراف مباشر من استشاريي «التخصصي».

ويأتي البرنامج ضمن جهود «التخصصي» لدعم وتطوير الكفاءات وبناء جسور عملية بين التعليم الأكاديمي والممارسة السريرية، من خلال تزويد الطلاب بالمهارات والمعرفة اللازمة، وتعزيز دور المستشفى مركزا مرجعيا في التعليم الطبي، واستكشاف الكفاءات الوطنية الواعدة لاستقطابها ضمن كوادره المستقبلية.