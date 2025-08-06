شكرا لقرائتكم خبر جامعة سطام تحقق مراكز متقدمة في نتائج اختبار مزاولة المهنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، مراكز متقدمة في نتائج اختبار الرخصة السعودية لمزاولة المهنة لعام 2025م، الصادر عن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وجاء التقدم ليؤكد جودة البرامج التعليمية، وكفاءة المخرجات الأكاديمية للجامعة في مختلف التخصصات الصحية، ما يعكس التزام الجامعة المستمر بالتميز في التعليم والرعاية الصحية.

وأظهرت تقارير الأداء التي تصدرها الهيئة، لطلبة وخريجي الكليات الصحية بالجامعات السعودية، تقدما لتخصصات الجامعة الصحية، حيث صعدت كلية الطب البشري إلى الفئة (B) بعد أن كانت في الفئة (C) العام الماضي، بينما حافظت كلية طب الأسنان على تصنيفها في الفئة (B)، وتقدمت كلية الصيدلة إلى الفئة (C). ويعد اختبار الرخصة السعودية لمزاولة المهنة (SLE) أحد الاختبارات الوطنية المعيارية المحورية، التي تشرف عليها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية؛ ويهدف الاختبار إلى قياس مدى امتلاك الطلبة والخريجين في مختلف التخصصات الصحية للمعارف والمهارات المهنية والسريرية المكتسبة خلال فترة دراستهم الجامعية.

ويأتي ذلك ليجسد ما وصلت إليه برامج جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الأكاديمية، من تقدم وحرص على تطوير بيئة تعليمية محفزة، ترتكز على التميز وضمان الجودة في جميع مساراتها التعليمية والبحثية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030م.