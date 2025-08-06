شكرا لقرائتكم خبر جامعة الحدود الشمالية تطلق مبادرة «ملاذ» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أمس الأول أولى فعاليات مبادرة «ملاذ» ضمن المهرجان الصيفي بجامعة الحدود الشمالية، وذلك في حديقة برج المياه بمدينة عرعر، وتستمر لمدة 3 أيام.

وتسعى مبادرة «ملاذ» إلى تقديم مزيج من البرامج الترفيهية والثقافية المتنوعة، في أجواءٍ تفاعلية مشوقة تواكب تطلعات المجتمع المحلي، وتسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية خلال موسم الصيف.

وتتضمن الفعاليات باقة من الأنشطة، من أبرزها المسرح التفاعلي، والألعاب الحركية، وعرض الحرف اليدوية، وركن الفن التشكيلي، إضافة إلى عروض المهرجين، وعرض الشخصيات العملاقة، والشخصيات الكرتونية، فضلا عن ركن التصوير الفوتوغرافي، وركن التثقيف الصحي الأسري، وركن الأسر المنتجة، وركن التحدي والإثارة.

ويهدف المهرجان إلى إثراء أوقات الزوار بأنشطة تجمع بين الترفيه والتعليم، بما يعكس حرص الجامعة على تفعيل دورها المجتمعي من خلال مبادرات نوعية تعزز قيم التفاعل والتواصل.