شكرا لقرائتكم خبر جامعة طيبة تعلن عن فرص تعاون للكفاءات الوطنية للتدريس بنظام الساعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة طيبة توفر فرص تعاون للكفاءات الوطنية المؤهلة من حملة البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه، للعمل بنظام الساعات خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1447هـ، وذلك في مقر الجامعة الرئيس بالمدينة المنورة وفروعها في مختلف محافظات المنطقة.

ويأتي هذا الإعلان في إطار سعي الجامعة إلى استقطاب الكفاءات الوطنية المتميزة في مختلف التخصصات الأكاديمية، بما يعزز من جودة العملية التعليمية ويدعم احتياجات الأقسام العلمية بالكفاءات المؤهلة.

ودعت الجامعة الراغبين في التقديم إلى زيارة البوابة الالكترونية، والتسجيل خلال المدة المحددة، مبينة أن استقبال الطلبات يبدأ يوم الأربعاء 12 / 2 / 1447هـ، ويستمر حتى يوم الأحد 18 / 2 / 1447هـ.

وأكدت الجامعة حرصها على توفير بيئة تعليمية محفزة تسهم في تمكين الكفاءات الوطنية من الإسهام في الحراك الأكاديمي، والمشاركة في تطوير البرامج التعليمية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية رأس المال البشري.