شكرا لقرائتكم خبر جامعة الطائف تحقق نتائج متميزة في اختبار مزاولة المهنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - حققت كليتا الطب والصيدلة بجامعة الطائف تصنيفا متقدما ضمن الفئة B في تقرير الأداء الوطني الصادر عن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، المعتمد على نتائج اختبار الرخصة السعودية لمزاولة المهنة (SMLE) لعام 2025م. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت كليتا الطب والصيدلة بجامعة الطائف تصنيفا متقدما ضمن الفئة B في تقرير الأداء الوطني الصادر عن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، المعتمد على نتائج اختبار الرخصة السعودية لمزاولة المهنة (SMLE) لعام 2025م. وأكدت جامعة الطائف أن التصنيف يعكس الأداء الأكاديمي المتميز لطلبة الجامعة في الاختبار الوطني الموحد، الذي يعد أداة قياس موثوقة لجودة مخرجات التعليم الصحي في الجامعات السعودية، إذ يستند التصنيف إلى تحليل علمي دقيق يشمل متوسط الدرجات، ونسبة النجاح، وفترات الثقة الإحصائية، باستخدام خوارزميات وتقنيات تعلم آلي لضمان دقة النتائج ومصداقيتها، إضافة إلى ما توفره الجامعة من إعداد علمي وعملي متطور يواكب متطلبات القطاع الصحي.

كانت هذه تفاصيل خبر جامعة الطائف تحقق نتائج متميزة في اختبار مزاولة المهنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.