الوزراء يقر اعتماد فصلين دراسيين للتعليم العام بدءًا من العام المقبل

الرياض - علي القحطاني - أقر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء اعتماد فصلين دراسيين لمدارس التعليم العام، بدءًا من العام الدراسي القادم (1447 / 1448هـ)، وذلك خلال جلسته التي عقدت في نيوم برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-.

واستعرض المجلس في مستهل الجلسة الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد، من فخامة رئيس جمهورية أذربيجان إلهام حيدر علييف، كما اطلع على مضمون لقاء سمو ولي العهد مع سمو رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح.

ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم الهيكل الزمني للعام الدراسي، بما يحقق التوازن بين المدة الدراسية والإجازات، ويراعي احتياجات الميدان التعليمي.