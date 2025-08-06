اصدرت الأحوال المدنية في المملكه العربيه السعوديه تحديثا جديدا لقائمه الاسماء غير المصرح بتسجيلها في السجلات المدنيه في اطار تنظيم اجراءات تسمية للمواليد بما ينسجم مع الضوابط الشرعيه او الاجتماعيه المعمول بها في البلاد وياتي هذا التحديث في ظل تساؤلات متكرره حول ما اذا كانت المملكه تخضع اسماء المواليد لفحص سياسي عند تسجيلها.

هل تخضع السعودية أسماء المواليد للفحص السياسي؟.. تعرف على اخر تحديث لقائمة الأسماء المحظورة

اوضحت مصادر مقربة ان قائمه الاسماء المحظوره لا ترتبط بفحص سياسي او توجهات رقابيه تتعلق بالميول والانتماءات بل تبنى على معايير واضحه تهدف الى حمايه الهويه الثقافيه والحفاظ على الذوق العام وتفادي تسجيل اسماء قد تعد غير لائقه او تثير اللبس او الجدل داخل المجتمع.

وتضمنت القائمه المحدثه اكثر من 50 اسما يمنع تسجيلها من اسماء تحمل دلالات ملكيه مثل امير وملك وسمو واسماء اجنبيه مثل ليندا و ساندي واليس اضافه الى اسماء تحمل طابع سياسي او تاريخي مثير للجدل مثل عبد الناصر و بنتيامين وترامب.

كما شددت التعليمات على عدم جواز تسجيل الاسماء المركبه او تلك التي تحتوي على القاب او التي سبق تسجيلها لاشقاء من نفس الاب منعا لحدوث تعرض في بيانات السجل المدني.

واكدت الجهات المعنيه ان هذه التعليمات تاتي ضمن تنظيمات ادارية تهدف الى ضمان اختيار اسماء مناسبه شرعا ولغه وثقافه وتحقيق الانسجام الاجتماعي دون فرض اي قيود سياسيه على حريه تسميه الابناء.

ياتي هذا التوجه في اطار جهود المملكه لتعزيز منظومه الاحوال المدنيه وتطويرها بما يتماشى مع القيم الاسلاميه والمجتمعيه كما يعكس حرص الأحوال المدنية على ضمان ان تحمل الاسماء معاني راقيه تحفظ كرامه الفرد وتنسجم مع الهويه الوطنيه للمملكه.