أخبار من السعودية.. يستمر 20 يومًا.. خبراء عالميون يشاركون في مزاد الصقور بالرياض

الدمام في الأربعاء 6 أغسطس 2025 12:26 صباحاً كتب شريف احمد - انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره في ملهم شمال مدينة الرياض، بمشاركة مزارع إنتاج دولية، في حدث يعكس تطور المملكة وريادتها العالمية في مجال الصقور، ودعمها المستمر لصناعة مزارع الإنتاج.

ويعد المزاد وجهة عالمية موثوقة لعرض وبيع نخبة من سلالات الصقور عالية الجودة، إذ يوفر على مدى 21 يومًا بيئة تنافسية تجمع منتجي الصقور والصقارين من داخل المملكة وخارجها، عبر تنظيم احترافي وفق أعلى المعايير، متضمنًا أجنحة لمزارع الإنتاج، ووجهة بيع للمزاد، وأجنحة لمستلزمات الصقور، وجناحًا لصقار المستقبل.

إضافة إلى عروض تفاعلية لمربي الصقور عن أساليب الرعاية والتربية.

تعزيز حضور المملكة عالميًا

وأكد المتحدث الرسمي لنادي الصقور السعودي وليد الطويل، أن المزاد يأتي ضمن جهود النادي لتعزيز حضور المملكة عالميًا في قطاع الصقور، إذ يشهد المزاد هذا العام إقبالًا دوليًا واسعًا، مستندًا إلى نجاحاته السابقة، إذ تمكن من بيع أكثر من 2300 صقر خلال 4 أعوام، بإجمالي مبيعات يتجاوز 29 مليون ريال.

كما يصنف وجهة إقليمية وعالمية تربط بين المُنتجين وهواة الصقور بطريقة احترافية وآمنة، وتسهم في تطوير سُلالات الصقور، وتحفيز الاستثمارات في هذا القطاع الواعد.



مواعيد جلسات المزاد

وأوضح الطويل أن المزاد يسعى إلى دعم مزارع الإنتاج المحلية، وتمكينها من الوصول إلى أسواق جديدة، إلى جانب تعزيز الاستدامة في هذا القطاع، إذ يشكل المزاد رافدًا اقتصاديًا، إضافة إلى أهدافه التي تسعى للحفاظ على الموروث العريق وهواية الصقارة.

ويستمر المزاد حتى 25 أغسطس الحالي، ويشمل بثًا مباشرًا يوميًا لفعاليات المزاد عبر القنوات التلفزيونية الناقلة للحدث وحسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي، ما يُتيح للجمهور والصقارين ومنتجي الصقور والمهتمين من مختلف دول العالم متابعة وقائع الحدث وعمليات البيع بشكل لحظي.

ويستقبل المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور زواره من الساعة 4 عصرًا، إلى الساعة 11 مساء يوميًا، ويعلن ليالي مزاداته والصقور المشاركة فيه عبر حسابات نادي الصقور السعودي الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.