أخبار من السعودية.. لفرص تدريبية بمختلف التخصصات.. شروط التقديم في برنامج "تمهير"

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

التسجيل المسبق في موقع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

الحصول على درجة الدبلوم من جهة معتمدة سواء تقنية، صحية أو إدارية، بشرط أن لا تقل مدة الدراسة عن سنة (فصلين دراسيين).

أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس أو أعلى من جامعة معتمدة محليًا أو دوليًا (مع تقديم معادلة الشهادة من وزارة التعليم للجامعات الخارجية).

أن يكون غير موظف حاليًا في أي من القطاعين.

ألا يتجاوز عمر المتقدم 30 سنة ميلادية.

ألا يكون ضمن قائمة المحظورين لدى صندوق “هدف”.

ألا يكون المتقدم قد استفاد مسبقًا بشكل كامل من برنامج “تمهير”، أي لا تزيد استفادته عن فرصتين بمجموع 6 أشهر.

ألا يكون مستبعدًا من منتج تطوير الخريجين السابق.

امتدادًا لدورها في تمكين الكفاءات الوطنية، التأمينات الاجتماعية تعلن عن بدء استقطاب الخريجين عبر إتاحة فرص تدريبية بمختلف التخصصات بالتعاون مع @HRDFKSA وذلك ضمن برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير".

بادر بالتسجيل الآن، وانضم لمسيرة مهنية تغيّر حياتك:https://t.co/dpY1clwNn1 pic.twitter.com/jyKzyNfro2 — التأمينات الاجتماعية (@SaudiGOSI) August 3, 2025

التأمينات الاجتماعية

سجل دخولك عبر تطبيق GOSI

اختیار خدمة "إدارة الحساب البنكي"

أدخل بيانات الحساب البنكي الجديد

قدم الطلب.

الدمام في الأربعاء 6 أغسطس 2025 12:26 صباحاً كتب شريف احمد - بدأت التأمينات الاجتماعية استقطاب الخريجين عبر إتاحة فرص تدريبية بمختلف التخصصات بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية، وذلك ضمن برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير".وأكدت التأمينات أن الشروط العامة للالتحاق ببرنامج "تمهير"، كالآتي:بادر بالتسجيل الآن، وانضم لمسيرة مهنية تغيّر حياتك:This is a Twitter Status This is a Twitter Status— التأمينات الاجتماعية (@SaudiGOSI)من ناحية أخرى، تتيح التأمينات الاجتماعية تعديل الحساب البنكي المخصص للمعاش في 4 خطوات ميسرة عبر تطبيق GOSI.وتشمل خطوات تعديل الحساب البنكي التالي: