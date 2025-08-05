تابع الان خبر السعودية تُدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أدانت المملكة العربية السعودية بشدة التصرفات الاستفزازية المتكررة من قبل مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي تجاه المسجد الأقصى المبارك، معتبرةً أن هذه الانتهاكات تمثل تصعيدًا خطيرًا يُهدد استقرار المنطقة.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية يوم الأحد 3 أغسطس 2025، حيث عبّرت المملكة عن رفضها التام لهذه الأفعال التي تتنافى مع القوانين والأعراف الدولية، مؤكدةً وقوفها الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

تحذير سعودي من تقويض جهود السلام

وشددت وزارة الخارجية في بيانها على أن مثل هذه الممارسات الإسرائيلية تُسهم في تأجيج الصراع في المنطقة وتُقوض فرص السلام، محذّرةً من التداعيات الخطيرة لاستمرار هذه الانتهاكات على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

دعوة دولية لوقف الانتهاكات

وجددت المملكة دعوتها للمجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته والضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذه الأعمال العدائية، التي تنتهك حرمة المقدسات الإسلامية وتخالف قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بمدينة القدس المحتلة.

التزام سعودي بدعم القضية الفلسطينية

أكدت المملكة في ختام بيانها التزامها الثابت بدعم القضية الفلسطينية، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق حل عادل وشامل يُفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادرات السلام الدولية.