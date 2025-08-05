تابع الان خبر السعودية توقّع اتفاقية دولية لدعم الاستدامة وتأهيل الكوادر البحرية حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - وقّعت المملكة العربية السعودية اتفاقية تعاون جديدة مع المنظمة البحرية الدولية، تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتأهيل الكوادر البشرية في قطاع النقل البحري، وذلك من خلال تنفيذ مشروعين دوليين نوعيين.

وجاءت الاتفاقية، التي وُقعت ممثلة عن المملكة من قبل الهيئة العامة للنقل، كجزء من الجهود المتواصلة لدعم المبادرات الدولية في المجال البحري، وتطوير البنية البشرية والتقنية لهذا القطاع الحيوي.

مشروعان نوعيان لخدمة البيئة والكوادر

تضمنت الاتفاقية تنفيذ مشروعي “GloNoise” و”NextWave Seafarers”. حيث يهدف الأول إلى تقليل الضوضاء المشعة تحت سطح البحر، للحد من التأثيرات البيئية السلبية على النظم البحرية، بينما يركز الثاني على إعداد الجيل القادم من الكفاءات البشرية في المجال البحري، من خلال تدريب 20 شابًا وشابة من الدول النامية، وتأهيلهم للاندماج في سوق العمل الدولي.

تمثيل رفيع المستوى لتوقيع الاتفاقية

وقع الاتفاقية من الجانب السعودي المهندس كمال بن أحمد الجنيدي، المندوب الدائم للمملكة لدى المنظمة البحرية الدولية، ومن جانب المنظمة الدكتور خوسيه ماثيكال، مدير إدارة تنفيذ التعاون التقني في المنظمة.

تمكين المرأة وتعزيز المساواة في القطاع البحري

أحد أبرز أهداف مشروع “NextWave Seafarers” هو دعم تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في القطاع البحري، إلى جانب تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة، وذلك في إطار سعي المملكة لتحقيق التوازن في سوق العمل وتعزيز حضور المرأة في المجالات التخصصية.

دور سعودي ريادي في صناعة النقل البحري

تعكس هذه الخطوة التزام المملكة بدورها القيادي في تطوير النقل البحري عالميًا، ودعم الاستدامة البيئية، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ويعزز موقع المملكة كفاعل رئيسي في سلاسل الإمداد البحرية على المستوى الدولي.