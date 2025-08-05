لاول مرة في السعودية.. مفاجاة العام الدراسي "اجازات اضافية" في تقويم1447/ 1448هـ وموعد اولى إجازة رسمية

اعلن مجلس الوزراء على موافقته إقرار نظام الفصلين الدراسيين لمدارس التعليم للعام الدراسي القادم 1447/ 1448هـ، مع الإبقاء على الإطار الزمني العام المعتمد مسبقًا للتقويم الدراسي للأعوام الأربعة القادمة، متضمنًا الفترات التي تحدد بداية ونهاية العام الدراسي.

اجازات اضافية في التقويم الدراسي للعام1447/ 1448هـ وموعد اولى الإجازات الرسمية.

تصل الإجازات القصيرة خلال العام الدراسي لدراسي المقبل 1447 / 1448 هـ - 2025 / 2026م، بخلاف أيام نهاية الأسبوع، إلى نحو 55 يومًا، في حين تصل إجازة نهاية العام الدراسي من 25 يونيو 2026 إلى 23 أغسطس 2026 إلى نحو 59 يومًا.

إجازات العام الدراسي المقبل 1447 / 1448 هـ - 2025 / 2026م

تأتي إجازات في العام الدراسي المقبل 1447 / 1448 هـ - 2025 / 2026م، كالتالي:

‏إجازة اليوم الوطني:

‏1447/4/1

‏إجازة إضافية:

‏1447/4/20

من 1447/5/30 إلى 1447/6/8

‏إجازة إضافية:

‏من 1447/6/23 إلى 1447/6/26

‏إجازة منتصف العام الدراسي:

‏من 1447/7/20 إلى 1447/7/28

‏إجازة يوم التأسيس:

‏1447/9/5

‏إجازة عيد الفطر:

‏من 1447/9/17 إلى 1447/10/9

‏إجازة عيد الأضحى:

‏من 1447/12/5 إلى 1447/12/15

‏إجازة نهاية العام الدراسي:

‏1448/1/10 إلى 1448/3/10

ويُعد هذا التوزيع الزمني مناسبًا من حيث المحتوى التعليمي وعدد الحصص، مع مراعاة التوازن النفسي والذهني للطلاب، إضافة إلى توفير بيئة مستقرة للمعلمين لتقديم أفضل أداء ممكن.

وسيتم تحديث المنصة الرسمية لوزارة التعليم بكل ما يتعلق بالرزنامة الجديدة، بما يشمل الجداول الزمنية لكل عام، وعدد الحصص، وتفاصيل الخطط الفصلية لكل مرحلة.

لاقى القرار ترحيبًا واسعًا من جانب أولياء الأمور والمعلمين والطلبة، الذين رأوا في العودة إلى الفصلين الدراسيين فرصة حقيقية لتعزيز التحصيل، وتقليل العبء النفسي، وإعادة التوازن إلى العملية التعليمية.

وأبدت إدارات التعليم في مختلف المناطق استعدادها الكامل لتطبيق القرار، عبر تنظيم الجداول المدرسية، وتحديث الخطط التدريسية لتتناسب مع الإطار الجديد.