شكرا لمتابعة خبر عن مستشار بسفارة قيرغيزستان: أعداد السياح السعوديين ارتفع خلال 2024 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف المستشار الاقتصادي في سفارة الجمهورية القيرغيزية في المملكة العربية السعودية، عادل صديقوف، عن أرقام مميزة تخص السياحة والتبادل التجاري بين المملكة وجمهورية قيرغيزستان خلال عام 2024 والعام الحالي.

وأشار صديقوف إلى أن 5381 سائح سعودي قد زارو جمهورية قيرغيزستان خلال عام 2024 من إجمالي 8.6 مليون سائح حول العالم، هذا الارتفاع في أعداد السياح يعكس اهتمام السعوديين بالوجهات السياحية القيرغيزية، والتي تتسم بتنوعها الطبيعي والمعالم السياحية الفريدة.

وتطرق صديقوف أيضًا إلى حجم التبادل التجاري بين المملكة والجمهورية القيرغيزية، حيث بلغ 2 مليون 182 ألف دولار أمريكي خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025م، مقارنة بـ 1 مليون 951 ألف دولار في نفس الفترة من عام 2024م. هذا النمو يعكس تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وفيما يخص حركة الطيران، أوضح صديقوف أن طيران فلاي ناس يوفر 3 رحلات أسبوعية إلى العاصمة بشكيك، ما يسهم في تسهيل حركة السفر بين البلدين وزيادة أعداد الزوار.

وأشار أيضًا إلى أن عدد المعتمرين من بلاده الذين زارو السعودية في عام 2024، حيث بلغ عددهم أكثر من 60 ألف معتمر، إضافة إلى 6000 حاج. ولفت إلى أن عدد المقيمين من بلاده في السعودية بلغ 1000 شخص، 80% منهم طلاب في الجامعات السعودية.

كما تم التطرق إلى تسهيلاّت السفر لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أُعفيت مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من التأشيرة لمدة 6 أشهر خلال العام، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات خاصة للمقيمين في دول الخليج، من بعض الدول العربية حيث يمكنهم الحصول على التأشيرة مباشرة من مطار بلدهم.

وفي سياق آخر، ذكر صديقوف أن عدد سكان جمهورية قيرغيزستان يبلغ نحو 7 ملايين نسمة، 85% منهم مسلمون، ما يعزز من العلاقات الدينية والثقافية بين البلدين.

وأشار إلى أن قيرغيزستان تتمتع بموقع متميز يوفر 300 مصدر للمياه المعدنية لعلاج المياه الكبريتية، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة للسياحة العلاجية.