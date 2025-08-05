شكرا لمتابعة خبر عن فتاة بريطانية تروي شهادتها في مقتل الطالب محمد ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روت فتاة بريطانية شهادتها في مقتل الطالب السعودي المبتعث محمد قاسم في بريطانيا، لتؤكد تضامنها مع أسرته.

وقالت الفتاة في حديثها لقناة الإخبارية: “في يوم الجمعة التي وقعت فيها الحادثة، جاء الرجل الذي قتل محمد إلى شرفتي ورأيت وجهه، وأحسست أنه كان ينوي فعل شيء”.

وأضافت: “اعتقدت أنه كان ينوي فعل شيء لنا أولاً، ولكننا اختبأنا، ثم ذهب ناحية الزاوية وخلال عشر ثوانٍ فقط سمعنا صراخاً وركضنا إلى الخارج”.

وتابعت: “رأينا الشاب ملقى على وجهه، وحاولت أنا وشريكي في السكن وساكن آخر يعمل طبيباً مساعدته، ولكن الإسعاف تأخر وتوفي محمد في غضون عشر دقائق”.

اقرأ إيضا :